МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В России введена уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без водительского удостоверения, соответствующая статья уголовного кодекса вступает в силу с понедельника. Страховщики рассказали, водители каких автомобилей чаще рискуют на дороге

С сегодняшнего дня вступает в силу статья 264.3 УК РФ "управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Ответственность введена за управление машиной, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение такого же административного правонарушения (часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, согласно части второй новой статьи, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт "в" части 2, пункт "в" части 4 или пункт "в" части 6 статьи 264 УК РФ) либо же по статье 264.3 УК РФ.

Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Теперь же если за рулем оказался собственник транспортного средства, закон предусматривает его конфискацию (согласно пункту "д" части 1 статьи 104.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Сегодня также вступила в силу часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ, Она предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Совершение такого административного нарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.