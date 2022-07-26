МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером, сообщила компания. В "АвтоВАЗе" назвали стоимость обновленной Lada Niva Legend

"Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Стоимость седана в версии с кондиционером – от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Цена лифтбека Lada Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тысячи рублей без ее использования; для автомобиля также доступны опционные 15-дюймовые колеса с литыми дисками.

Универсал Lada Granta Cross в комплектации с кондиционером будет доступен к покупке от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.