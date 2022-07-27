МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Первые в России электрокары на отечественных литий-ионных батареях появились в музейно-парковом комплексе в подмосковной Кубинке, сообщает в среду компания "Рэнера" (входит в топливную структуру "Росатома" ТВЭЛ). Маск не исключил снижение цен на электромобили Tesla

"Интегратор "Росатома" по системам накопления энергии "Рэнера" передала шесть прогулочно-экскурсионных электрокаров, оснащенных тяговой аккумуляторной батареей собственного производства, в музейно-парковый комплекс подмосковной Кубинки", — следует из релиза.

Новый транспорт вмещает до 50 человек. Электрокар, оснащенный аккумуляторной батареей с запасом энергии 28кВт*ч, может проехать на одном заряде до 100 километров. Зарядка происходит от обычной 220-вольтовой розетки и занимает от 6 до 10 часов.

"Автомобили соответствуют всем требованиям экологичности и, кроме того, учитывают потребности маломобильных групп населения, чтобы независимо от физических возможностей, все могли воспользоваться услугами и получить доступ к комфортной городской среде", — цитирует пресс-служба гендиректора "Рэнеры" Александра Камашева.

По его словам, первая партия электрокаров на российских литий-ионных батареях уже находится в музейно-парковом комплексе подмосковной Кубинки, далее компания готова оснащать собственными батареями прогулочные электрокары для других зеленых объектов.

"Рэнера" — отраслевой интегратор "Росатома" в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений.

К 2025 году в Калининградской области планируется построить завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и накопителей энергии мощностью около 4 ГВт в час в год — так называемую "гигафабрику".