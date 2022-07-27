МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp приостановила работу в ночную смену на одном из конвейеров на своем заводе в Такаоке в центральной части Японии из-за вспышки COVID-19, сообщила компания в среду. "АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Granta с кондиционером

Решение было принято во вторник после того, как вирусом заразились восемь работников завода, сообщила Toyota.

Частичная приостановка повлияет на выпуск примерно 650 автомобилей за две смены, сообщил Reuters представитель Toyota.