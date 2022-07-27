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Toyota ограничила работу одного из заводов в Японии
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Toyota Motor Corp приостановила работу в ночную смену на одном из конвейеров на своем заводе в Такаоке в центральной части Японии из-за вспышки COVID-19, сообщила компания в... ПРАЙМ, 27.07.2022
авто, бизнес, новости, япония, коронавирус, toyota
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp приостановила работу в ночную смену на одном из конвейеров на своем заводе в Такаоке в центральной части Японии из-за вспышки COVID-19, сообщила компания в среду.
Решение было принято во вторник после того, как вирусом заразились восемь работников завода, сообщила Toyota.
Частичная приостановка повлияет на выпуск примерно 650 автомобилей за две смены, сообщил Reuters представитель Toyota.