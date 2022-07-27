МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Дефицит автомобилей у американских дилеров ввиду перебоев с поставками, которые оказывают давление на автодилеров, как ожидается, вызовет снижение продаж в июле. Об этом сообщают в J.D. Power и LMC Automotive. Объем выданных россиянам автокредитов снизился в первом полугодии на 43%

Общие продажи новых автомобилей, включая розничные и нерозничные сделки, как ожидается, в июле упадут на 5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года с учетом коррекции на календарные колебания, говорится в отчете, опубликованном в среду.

Автопроизводители испытывали трудности в результате сбоев в логистических цепочках, вызванных пандемией Сovid-19, включая сбои, связанные с недавними локдаунами в Китае. Конфликт на Украине усилил эту проблему.

Отрасль также вынуждена конкурировать за ограниченное предложение полупроводников с другими производителями, например, с производителями потребительских электронных устройств.

"В августе темпы продаж в отрасли в целом по-прежнему будут сдерживаться проблемами со снабжением, производством и сбытом", — говорит Томас Кинг, президент подразделения J.D. Power, отвечающего за данные и аналитику.

Однако дефицит предложения в сочетании с сильным спросом привел к рекордным ценам и прибылям дилеров, говорят в J.D. Power.

Цены на новые автомобили в США, вероятно, в июле останутся около рекордных уровней, при этом средняя продажная цена, как ожидается вырастет на 12,3%, до 45 869 долларов, считают в компании.

Общие продажи автомобилей с учетом коррекции на сезонные колебания, как ожидается, составят 13,7 млн в год, что на 0,9 млн меньше, чем в прошлом году.

В J.D. Power также ожидают, что в 2022 году мировые продажи автомобилей упадут на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составят 80,8 млн в год. "Хотя в Китае существует потенциал для роста, мы считаем, что объемы сократятся, так как дефицит запасов растет, учитывая сильный спрос", — добавляют в J.D. Power.