МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Компания Volkswagen Group Rus не дает прогнозов по срокам возобновления производства в России, сотрудники компании находятся в простое, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Volkswagen закроет офис в Нижнем Новгороде

"Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года до дальнейшего уведомления. В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое", — сообщили в компании.

Там добавили, что компания постоянно следит за текущими событиями и рассматривает различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято.