МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией "Аурус" по производству гибридных автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. "АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Granta с кондиционером

"Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение СПИК с компанией "Аурус". Соответствующее решение принято межведомственной комиссией по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов", — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков добавил, что это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой.

"Инвестиции в проект составят более 4,7 миллиарда рублей, а на выходе планируется получить более 7,5 тысячи автомобилей", — уточнил Осьмаков, чьи слова приводит пресс-служба.

В Минпромторге отметили, что в 2022 году был также подписан СПИК с компанией "Моторинвест", который предусматривает производство электромобилей.

Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.