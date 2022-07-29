2022-07-29T08:38:25+03:00
2022-07-29T08:38:25+03:00
2022-07-29T08:38:25+03:00
2022
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Renault посчитала чистый убыток от прекращения деятельности в России
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. Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании. "Чистый... ПРАЙМ, 29.07.2022
авто, бизнес, экономика, новости, renault, чистый убыток, отчетность
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании.
"Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России", — говорится в сообщении.
В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.