МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании. Производство автомобилей в Британии упало на 19% в первом полугодии

"Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России", — говорится в сообщении.

В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.