МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" сообщил РИА Новости о покупке 200 новых кроссоверов у китайского производителя автомобилей Geely Coolray, до конца года компания продолжит пополнять парк новыми машинами. Яндекс и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства

"Автопарк каршеринга "Яндекс.Драйв" пополнили 200 кроссоверов Geely Coolray в комплектации Flagship. Новые автомобили уже доступны в Москве пользователям старше 26 лет со стажем более 6 лет", — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что появление 200 новых Geely Coolray — часть поэтапного обновления автопарка. Ранее на этой неделе в подписке "Драйва" появились кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro. В компании уточнили, что "Яндекс.Драйв" планирует постепенно пополнять парк новыми машинами, о точных моделях и количестве говорить рано.

Весной ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок автомобилей в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них, в том числе, Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford и General Motors.

Министерство промышленности и торговли в свою очередь в начале мая одобрило параллельный импорт иномарок брендов, прекративших поставки в страну.