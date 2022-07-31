МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Согласно американскому исследованию, к самым надежным российским автомобилям относятся модели "АвтоВАЗа", а именно: флагманская линейка Lada Vesta, вариации Lada Granta по доступной цене, а также Lada Niva Travel, Lada 4х4 и Lada Xray Cross. Об этом рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. "АвтоВАЗ" перейдет на полный режим работы с августа

"До выпуска машин в упрощенной версии все перечисленные автомобили демонстрировали хорошую управляемость вне зависимости от погодных условий, хорошую плавность хода и быстрое реагирование на повороты руля", — подчеркивает эксперт.

Надежность автомобилей "АвтоВАЗа", по его словам, подтверждает и их участие в международных соревнованиях.

Например, Lada 4х4 на раз становилась призером в мировых ралли-гонках Париж-Тунис, Париж-Дакар, Ралли Фараонов, Париж-Пекин. Именно эта модель является самой экспортируемой моделью Волжского завода. В 2021 году Lada Vesta SW Cross и Lada Niva Legend стали призерами премии "Внедорожник года", а Lada Vesta в 2016 году стала лучшей в номинации "Компактный городской автомобиль" премии "ТОП-5 АВТО", учредителем которой является Национальная Академия Автобизнеса, отметил эксперт.

Сами россияне поставили отечественные модели на третье место по надежности после японских и немецких моделей, добавил Рязанов.