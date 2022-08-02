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МВД усовершенствует функционал "Витрины данных ГИБДД"
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МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в "Витрину данных ГИБДД", передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. На... ПРАЙМ, 02.08.2022
новости, авто, транспорт, бизнес, россия, мвд, гибдд, сервис
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в "Витрину данных ГИБДД", передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
На ведомственном портале отмечается, что "Витрина данных" — это информационный ресурс, где аккумулируются все сведения, необходимые автомобилисту, компании-владельцу автопарком и т.д.
При этом в МВД сообщили, что в скором времени на "Витрине" планируется создать массивы сведений о водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях".
Также в МВД отметили, что "Витрина" дает гражданам возможность получать через личный кабинет на портале госуслуг сведения, которые содержатся в госреестре транспортных средств.