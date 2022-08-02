МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в "Витрину данных ГИБДД", передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

На ведомственном портале отмечается, что "Витрина данных" — это информационный ресурс, где аккумулируются все сведения, необходимые автомобилисту, компании-владельцу автопарком и т.д.

При этом в МВД сообщили, что в скором времени на "Витрине" планируется создать массивы сведений о водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях".

Также в МВД отметили, что "Витрина" дает гражданам возможность получать через личный кабинет на портале госуслуг сведения, которые содержатся в госреестре транспортных средств.