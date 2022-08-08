МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Автомобильная группа, представляющая интересы General Motors, Toyota Motor, Volkswagen и других автопроизводителей, заявила, что законопроект о налоговых стимулах, одобренный сенатом США в воскресенье, поставит под вопрос достижимость целевых показателей по внедрению электромобилей в США к 2030 году, сообщает агентство Рейтер. Назван фактор, мешающий массовому переходу на электромобили в России

"К сожалению, предусмотренные этим законом требования к налоговым субсидиям на электромобили немедленно выведут большую часть транспортных средств из поля действия данных стимулов", — заявил гендиректор Альянса за инновации в автомобильной отрасли Джон Боззелла. "Кроме того, этот закон поставит под вопрос нашу общую цель довести продажи электромобилей до 40%-50% от общих продаж к 2030 году", — добавил он.

В пятницу группа предупредила, что налоговый кредит для покупателей в США на сумму в 7500 долларов, предусмотренный данным законом, не будет распространяться на большую часть существующих моделей электромобилей.

Для получения кредита необходимо, чтобы приобретаемый автомобиль был собран в Северной Америке, что сразу же выведет ряд существующих моделей из-под действия указанного закона, как только он вступит в силу.

Одобренный сенатом закон вводит и другие ограничения с целью помешать автопроизводителям использовать материалы китайского производства. В частности, закон содержит требование о необходимом проценте компонентов для аккумуляторных батарей, который должен поставляться из Северной Америки. После 2023 года приобрести автомобиль с аккумулятором, содержащим китайские компоненты, с помощью налогового кредита уже не получится. Кроме того, вводятся ограничения по поставкам важнейших минеральных ресурсов.

Сенатор Джо Манчин, добивавшийся введения этих ограничений, заявил, что производство электромобилей, по его мнению, не должно зависеть от иностранных сетей поставок, в то время как сенатор Дебби Стабеноу из Мичигана считает, что этот кредит просто "не будет работать".

Кроме того, законом предусмотрен налоговый кредит на 4000 долларов на покупку подержанных электромобилей. Он также предполагает многомиллиардное новое финансирование для их производства и 3 млрд долларов на закупку электромобилей и зарядного оборудования для Почтовой службы США. Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили в России

Новые налоговые кредиты, которые будут действовать до 2032 года, будут касаться только грузовиков, фургонов и кроссоверов не дороже 80 000 долларов и легковых автомобилей не дороже 55 000 долларов. Получить кредит смогут семьи со скорректированным валовым доходом до 300 000 долларов.

Палата представителей США собирается проголосовать по данному закону в пятницу.

Президент Джо Байден в 2021 году заявил, что в 2030 году половина от всех продаж новых автомобилей в США должна приходиться на электромобили, включая заряжаемые модели.