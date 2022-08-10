МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа для некоторых категорий граждан, пишут "Известия". В Госдуме предложили меры по контролю цен на школьные товары

Если проект будет одобрен, то новый порядок растаможки автомобилей, как сообщает издание, вступит в силу с января 2023 года. Согласно тексту законопроекта, после выпуска автомобиля в обращение уплаченные при таможенном декларировании таможенные пошлины будут считаться излишне уплаченными и, следовательно, подлежат возмещению из бюджетных средств.

В то же время законопроектом предусматривается, что льготы могут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом устанавливается, что льготная растаможка может быть доступна лишь один раз.