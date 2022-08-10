МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Снижение цен на автомобили в России объясняется стабилизацией отрасли, заявил в интервью с Lenta.ru первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. В Госдуме решили ввести льготы на растаможку иномарок

Поскольку авторынок, по его словам, является неповоротливой и медлительной отраслью, что во многом обусловлено непростой логистикой, это рынок, в отличие от других отраслей розницы, в числе первых входит в зону стабилизации.

Сигал отметил, что "снижение цен — это очевидный маркер спокойствия и уверенности как поставщиков, так и продавцов", но при этом добавил, что "до зимних ценовых значений пока далеко и для того, чтобы восстановить спрос на рынке, цены должны как минимум войти в коридор нормальных значений и приблизиться к покупательским возможностям граждан".