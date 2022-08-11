МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин готов оформить сделку купли-продажи автомобиля через портал "Госуслуги", свидетельствуют данные исследования "Открытие Авто" (есть в распоряжении РИА Новости). "Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

"На вопрос о готовности воспользоваться такой услугой 20% опрошенных ответили утвердительно: 9% считают, что это позволит ускорить покупку, 7% положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД и 4% отметили как преимущество сервис дополнительной проверки авто до покупки", — отмечается в результатах исследования, участие в котором приняли 1 500 россиян.

В свою очередь, 80% автовладельцев не готовы воспользоваться этой опцией: две трети (64%) заняли выжидательную позицию и посмотрят, как услуга будет работать, а 16% опрошенных указали на возможные риски мошеннических действий с данными.

В ходе исследования также выяснились особенности взаимодействия с сервисом жителей крупнейших городов-миллионников страны. "Автолюбители из Красноярска оказались самыми скептически настроенными к подобному формату сделки по покупке авто (86% не готовы к покупке автомобиля через портал "Госуслуги"), тогда как в Уфе по сравнению с прочими городами оказалось больше всего автовладельцев, готовых попробовать новую услугу (27%). В Москве мнения опрошенных распределились в соотношении 1 к 4 в пользу "сторонников" и "противников" сервиса", — отмечается в исследовании.

Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, запустили в середине июля. По данным исследования "Открытие Авто", пока только 19% из опрошенных россиян в курсе нововведения, 81% о такой возможности еще не слышали.