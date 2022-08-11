МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в июле по сравнению с июлем прошлого года продажи автомобилей в Китае выросли на 29,7% и составили 2,42 млн единиц. Рост поддержало ослабление карантинных мер, а также государственное стимулирование. Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

За первые семь месяцев этого года продажи были на 2% меньше, чем за такой же период 2021 года, сообщили в CAAM.

По данным ассоциации, в июле по сравнению с июлем прошлого года продажи автомобилей на новых источниках энергии выросли на 120%.

Данные CAAM отражают продажи транспортных средств, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы.