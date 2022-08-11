МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Автоваз" рассказал о переносе выпуска Lada Vesta в Тольятти

"Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Соколов также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году — почти 500 тысяч.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).