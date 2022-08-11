МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен возобновить поставки автомобилей Lada в комплектации с подушкой безопасности в конце августа. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" сообщил о росте потока потенциальных покупателей в центры Lada

"С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием комплектации подушкой безопасности. Например, если мы говорим только о подушке безопасности водителя, то цена, естественно, увеличится, но некритично: на 8 тысяч рублей. Две подушки, в том числе, для переднего пассажира — сумма удваивается, будет 16 тысяч", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом, мы стараемся держать те цены. Хотя, конечно, понимаем, что во всех сегментах автомобилестроения они выросли и выросли ещё в первом полугодии. Причиной этому было, в том числе, нарушение логистических цепочек, дефицит радиоэлектронной компонентной базы и многое другое", — добавил Соколов.

Кроме того, в планах "АвтоВАЗа" на 2023 год возобновить производство и поставки автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS), подчеркнул президент компании.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).