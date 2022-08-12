МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский легковой электромобиль Evolute будет стоить менее 3 миллионов рублей, а если приобретать новинку по программе льготного автокредитования или лизинга — около 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. "АвтоВАЗ" сообщил о росте потока потенциальных покупателей в центры Lada

"Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей… Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей", — сообщили в компании, отвечая на вопрос о стоимости электромобиля.

Как отмечали в Минпромторге в июле, производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.

В министерстве также сообщали, что электромобиль планируется презентовать в последних числах августа в онлайн-формате.

В марте "Моторинвест" заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 миллиардов рублей. Согласно планам компании, в течение десяти лет ожидается выпуск 242 тысяч автомобилей.