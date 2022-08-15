МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сотрудники автосборочного производства "АвтоВАЗа" в Тольятти вернулись к 5-дневной рабочей неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "АвтоВАЗ" возобновит поставки Lada с подушкой безопасности в конце августа

"Все работники автосборочного комплекса — но не 100% персонала — с 15 августа перешли на пятидневный режим", — отметили в "АвтоВАЗе".

На "четырехдневке" сотрудники компании работали с июня, таки меры были введены из-за дефицита электронных компонентов.

В компании также уточняли, что режим неполной недели распространялся на всех сотрудников "АвтоВАЗа".

В августе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. Инвестиции в перенос выпуска составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).