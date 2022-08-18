МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Помимо скидки за безаварийную езду, купить ОСАГО с выгодой возможно, если продлевать его раньше срока. Оптимальный вариант — за 40 дней до его окончания, тогда страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева. "АвтоВАЗ" снова начал продавать коммерческие версии Lada Granta

Кроме того, сэкономить позволит и ограниченное число водителей, допущенных к управлению транспортным средством. Как уточняет эксперт, полис "с открытым списком автомобилистов" стоит в несколько раз дороже, к тому же в нем не предусмотрена скидка за безаварийную езду для каждого водителя. А она может быть более 50% от стоимости полиса.

При выборе полиса ОСАГО специалист советует обязательно сравнить предложения всех страховых компаний, представленных в регионе. Для этого даже существуют специализированные сайты, которые собирают все возможные варианты и предлагают пользователю подборку.

"Таким образом можно найти самый экономичный вариант обязательного страхования», — отмечает Бондарева.

Также если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает полис дешевле.