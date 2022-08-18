МОСКВА. 18 авг — ПРАЙМ. Производитель электромобилей Model Y сегодня заявил, что сократил время ожидания Model 3 и Model Y в Китае. Компания обновила производственные линии на заводе в Шанхае и сейчас наращивает объемы выпуска машин. Илон Маск пошутил о покупке английского "Манчестер Юнайтед"

Время ожидания кроссовера Model Y с задним приводом теперь составляет 4-8 недель, а покупатели других версий кроссовера и седана Model 3 должны будут подождать 12-20 недель. Ранее Tesla сообщила, что при заказе самых популярных моделей покупателям из Китая нужно ждать 8-24 недели.

Компания подтвердила факт сокращения времени ожидания, информация о котором сначала появилась на китайском сайте. Одной из причин компания назвала наращивание выпуска машин в Шанхае.

Tesla обычно поставляет китайским клиентам больше машин, произведенных в Шанхае, во второй части каждого квартала, что также приводит к ускорению доставок.

Компания завершила крупное обновление производственных линий на заводе в Шанхае, своем самом производительном центре, и наращивает выпуск, нацеливаясь производить каждую неделю в сумме 22 000 машин Model 3 и Model Y.

Гендиректор Илон Маск заявил, что производство является для компании большей проблемой, чем спрос. Автопроизводитель испытывает сложности с наращиванием выпуска машин на заводах в Берлине и Техасе, а потери объемов производства за двухмесячный карантин в Шанхае во 2-м квартале сказались на марже прибыли.

Tesla прекратила принимать заказы на Cybertruck за пределами Северной Америки, а также на версии Model 3 с удлиненным временем без подзарядки в США и Канаде, сославшись на накопившиеся доставки.