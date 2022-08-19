МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Любые автоподставы на дорогах основаны на невнимательности тех, против кого они направлены. Внезапное торможение автомобиля, двигающегося перед вами, исключением не является. Однако в силу того, что большинство автомобилей оснащены видеорегистраторами, то и факт злонамеренного торможения становится легко доказуемым. Поэтому автоподставщики изобрели новый способ мошенничества: торможение стояночным тормозом, во время которого у автомобиля злоумышленника не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание потенциальной жертвы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Правительство увеличило субсидии на расходы по переводу автомобиля на газ

Как же бороться с этим явлением? Прежде всего, по его словам, вы должны поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля, двигающегося перед вами. Она зависит от скорости вашего движения, однако в условиях городского трафика ее трудно поддерживать, поскольку дорожный поток двигается достаточно плотно — и в случае поддержания правильной дистанции вы можете столкнуться с проявлением неуважения со стороны остальных участников движения, что тоже может привести к аварии.

Поэтому, как считает эксперт, нужно использовать другой метод. "Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причём, часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание", — указывает он.

Конечно, торможение с использованием стояночного тормоза не так эффективно, как использование штатных тормозов. Однако на невысокой скорости оно может оказаться достаточным для совершения аварийной ситуации, полагает автоэксперт.

Кстати, как правило, в таких автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником. У современных машин с электронно-управляемым стояночным тормозом при попытке его активации на ходу он сразу разблокируется. Хотя "и тут есть варианты".

"Так что, во избежание аварий, в которых вас постараются сделать виноватым, старайтесь по возможности поддерживать безопасную дистанцию и постоянно анализируйте поведение автомобиля, двигающегося перед вами. И если у вас возникают подозрения в его благонадёжности, снижайте скорость для набора дистанции или перестраивайтесь в другой ряд. Если вы ему настолько понравились, что он следует за вами, включайте аварийную сигнализацию и паркуйтесь на обочине или заправке, чтобы вокруг были свидетели", — заключает Васильев.