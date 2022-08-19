МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В России можно приобрести недорогой подержанный автомобиль, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, заявил в беседе радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. Эксперты рассказали о снижении цен на подержанные автомобили

Ситуация на вторичном рынке, на его взгляд, может заметно отличаться в различных регионах и даже в соседних городах, а стоимость автомобиля с пробегом зависит не только от его состояния, но также и от спроса на те или иные модели.

"Нет четкой корреляции, что в каком-то регионе цены на все модели будут обязательно ниже на 15-20%, чем в Москве. Но некоторые модели, особенно дорогие, в регионах бывает сложнее и дольше продавать, поэтому на них делают скидки", — сообщил эксперт, отметив, что потенциальному покупателю следует ознакомиться с ценами в небольших городах.

Выгодные скидки на отдельные модели, по его словам, можно встретить даже неподалеку от региональных центров.

"В небольшом городе вблизи от регионального центра бывает интересная разница (в цене до и после скидки — прим. ред.), те же 50-100 тысяч рублей, в зависимости от состояния автомобиля и его стоимости", — отметил Амиров.