МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Серийный выпуск оборудования для производства автомобилей в России можно наладить примерно за 5 лет, сейчас в целом в отечественном автопроме доля российских комплектующих составляет около 50%, а в проекте Aurus – 70%, заявил в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков. Мантуров спрогнозировал серьезное замедление российского автопрома

Предприятия автопрома в России весной массово приостанавливали производство из-за логистических проблем и, как следствие, дефицита комплектующих. Причина — обострение ситуации на Украине. Восстановить выпуск машин в достаточном объеме удалось "АвтоВАЗу", хотя компании и пришлось перейти на производство упрощенных антисанкционных версий. Также конвейер продолжает работать на заводе китайского бренда Haval в Тульской области. При этом автозаводы Nissan, Toyota, Hyundai, Stellantis, Volkswagen до сих пор находятся в простое.

"Если говорить про российский автопром в целом, то в среднем в нем 50% комплектующих – отечественные, 50% — импортные. У Aurus это соотношение было примерно 70/30", — сказал Боровков.

Чтобы избежать остановки проекта Aurus, по его словам, нужно номинировать две-три российские компании, возможно, малый и средний бизнес, которые могли бы заместить импортные комплектующие и наладить производство. "И заниматься этим нужно регулярно, системно. Денис Валентинович (Мантуров, вице-премьер, глава Минпромторга — ред.) в курсе, поэтому, думаю, что скоро мы увидим результат", — уверен эксперт.

По словам Боровкова, штучные автомобили, в том числе внедорожник Aurus Komendant, производить можно и сейчас. "Но дальше нужно наладить серийное производство – а это опять же зарубежные станки, электроника, инжиниринг (сейчас доля отечественного оборудования в автопроме – всего лишь несколько процентов). Значит, нужно время, чтобы наладить производство средств производства. Но это, я думаю, что быстрее, чем лет за 5, вряд ли можно сделать", — добавил Боровков.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ.

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