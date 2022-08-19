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СМИ: президент Индонезии призвал Tesla производить электромобили в стране
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Президент Индонезии в четверг заявил агентству Bloomberg News, что производитель электромобилей Tesla должен выпускать в стране свои автомобили — а не только аккумуляторы... ПРАЙМ, 19.08.2022
авто, бизнес, новости, сша, индонезия, tesla
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент Индонезии в четверг заявил агентству Bloomberg News, что производитель электромобилей Tesla должен выпускать в стране свои автомобили — а не только аккумуляторы.
Президент Джоко Видодо заявил, что Индонезия хочет иметь "огромную экосистему электромобилей", а не просто подвергать эксплуатации свои природные ресурсы.
Он также заявил, что Индонезия думает о введении налога на экспорт никеля в этом году, чтобы увеличить свои налоговые доходы. Ранее чиновники заявляли, что это может произойти уже в 3-м квартале.
По словам официальных лиц страны, компания заключила соглашения о закупке никелевых продуктов в Индонезии примерно на 5 млрд долларов.
Ранее в этом году президент встречался с основателем Tesla Илоном Маском с целью привлечь инвестиции.