МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент Индонезии в четверг заявил агентству Bloomberg News, что производитель электромобилей Tesla должен выпускать в стране свои автомобили — а не только аккумуляторы. Tesla сократила время ожидания доставки Model Y

Президент Джоко Видодо заявил, что Индонезия хочет иметь "огромную экосистему электромобилей", а не просто подвергать эксплуатации свои природные ресурсы.

Он также заявил, что Индонезия думает о введении налога на экспорт никеля в этом году, чтобы увеличить свои налоговые доходы. Ранее чиновники заявляли, что это может произойти уже в 3-м квартале.

По словам официальных лиц страны, компания заключила соглашения о закупке никелевых продуктов в Индонезии примерно на 5 млрд долларов.

Ранее в этом году президент встречался с основателем Tesla Илоном Маском с целью привлечь инвестиции.