Юрист Беглова объяснила, как избежать покупки гаража, которому грозит снос
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Избежать покупки гаража, которому грозит снос, можно, получив у продавца расширенную выписку из ЕГРН, а у местных властей — информацию о выдаче разрешения на строительства и планах на территорию, где находится объект, рассказала РИА Недвижимость партнер юридической компании "Ялилов и партнеры" Гульнара Беглова.
Она напомнила, что при покупке гаража заказывается выписка из ЕГРН, в которой описаны параметры объекта и основания возникновения права собственности на него.
Однако, по словам Бегловой, стоит попросить у владельца объекта и расширенную выписку. Так, в ней будет указано, попадает ли участок в охранную зону или зону с особыми условиями использования территории.
"Если гараж возведен на земельном участке без необходимых разрешений или на участке, где не допускается возведение подобных сооружений, он может быть признан самовольной постройкой. В судебной практике имеется множество случаев, когда гараж признавался самостроем, и на владельца была возложена обязанность по его сносу за свой счет", — пояснила юрист.
Узнать, выдавалось ли разрешение на строительство объекта, может любой человек, сделав запрос в местную администрацию, однако под снос может подпасть не только самовольная постройка, уточнила Беглова.
Например, власти могут утвердить проект планировки территории, согласно которому на месте гаражей пройдет дорога. В таком случае недвижимость будет изъята с выплатой компенсации собственникам. "Так что перед покупкой важно узнать у местной администрации, не относится ли место, на котором расположен гараж, к территории планируемой застройки", — подытожила юрист.
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