МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ford Motor Co заявил, что сократит 3000 штатных и внештатных работников, преимущественно в Северной Америке и Индии. В настоящее время компания реструктурирует свой бизнес, стремясь опередить Tesla Inc в разработке электромобилей с программным управлением. В Калужской области рассказали о простое 19 компаний автомобильной отрасли

Гендиректор Ford не первый месяц говорит о том, что, по его мнению, у автомобильной компании, базирующейся в Дирборне (Мичиган), слишком много сотрудников. Он также считает, что многие из этих сотрудников не обладают навыками, необходимыми для успешного перехода автомобильной отрасли на выпуск электромобилей и цифровое обслуживание клиентов.

"Мы ликвидируем рабочие места, а также реорганизуем и упрощаем функции по всей компании. Дальнейшие подробности вам сообщат руководители ваших бизнес-направлений позднее на этой неделе", — указали Фарли и председатель Ford Билл Форд в совместном электронном письме.

Как и у других традиционных автопроизводителей, персонал Ford занят преимущественно поддержкой модельного ряда с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В будущем Ford под руководством Фарли должен разработать обширную линейку электромобилей. Как и Tesla, Ford хочет получать больше выручки от услуг, что будет зависеть от цифрового софта и подключаемости.

В этом году маржа доналоговой прибыли Tesla превысила аналогичный показатель Ford, и Фарли прямо заявил о необходимости сократить расходы.

В понедельник Фарли и Форд отметили в своем письме, что структура затрат компании "неконкурентоспособна по сравнению с традиционными и новыми конкурентами".

Ford начал разделять свои операции на электрические, традиционные и сегмент коммерческих транспортных средств. Фарли в июле заявил, что в традиционном сегменте "произойдет сокращение расходов". Тем не менее в понедельник Ford заявил, что сокращения рабочих мест затронут все сегменты компании.