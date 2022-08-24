МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Яндекс Драйв" пополнил свой автопарк пятью новыми моделями китайских автомобилей, всего было приобретено более 400 новых машин, сообщает пресс-служба компании. В Калужской области рассказали о простое 19 компаний автомобильной отрасли

Ранее, в конце июля, сервис уже сообщал о покупке 200 новых кроссоверов у китайского производителя автомобилей Geely Coolray.

"Яндекс Драйв" пополнил автопарк пятью новыми моделями. Появление более 400 новых автомобилей — часть поэтапного обновления парка сервиса, количество новых авто до конца года будет увеличиваться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям в Москве стали доступны китайские автомобили Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro. Кроме того, на дорогах столицы появляются Geely Coolray в комплектации Luxury и Comfort, в ближайшее время эти авто также станут доступны в Сочи.