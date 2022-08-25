МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Число противоправных действий в отношении транспортных средств в России в первом полугодии ежемесячно растет на 10-30%, в категории "попытка угона" больше всего фигурируют модели Toyota Camry и RAV4, а большинство попыток совершаются с целью "разбора" авто, сообщили РИА Новости аналитики крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости "Delta Системы безопасности". Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

"Наибольшее количество попыток угона и других противоправных действий было совершено в марте и апреле, на этот период пришлось 30% всех тревог за 2022 год. А наименьшее – в феврале и июле. Наибольшей популярностью у правонарушителей пользуются Toyota Camry и RAV4, затем идут Mazda 6 и CX9, на третьем месте — Mercedes GLE53 AMG и S400 и замыкает — BMW", — рассказали эксперты по итогам анализа более 150 тысяч тревожных сигналов, поступивших от автовладельцев по всей территории страны.

Кроме того, при сравнении данных прошлого и текущего годов аналитики отмечают "повышение числа противоправных действий в отношении транспортных средств". "Ежемесячный прирост поступающих тревожных сигналов за первую половину 2022 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет от 10 до 30%", — подсчитали эксперты.

Специалисты считают, что "количество попыток угона возросло скорее всего по причине роста цен на запчасти и их дефицита".

"Мы полагаем, что большинство попыток угона имеют своей целью дальнейший "разбор" автомобилей и продажи отдельных запчастей. По характеру предотвращенных нами попыток угона можно сделать вывод о том, что такая схема скорее всего будет применяться и дальше, особенно по отношению к маркам автомобилей, которые официально ушли с российского рынка или же к массовым маркам, где сейчас наблюдаются сложности с поставками запчастей", — считает директор по маркетингу компании Валерий Ушков.

Кроме того, специалисты DELTA заметили, что стали появляться попытки мошенничества в отношении автомобилей, находящихся в лизинге: попытки продажи авто "на запчасти" и махинации со страховкой лизинговых авто.