МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Яндекс Такси" ведет переговоры с российскими и зарубежными автопроизводителями для пополнения автопарка, хотя не испытывает нехватки в транспортных средствах, сообщили РИА Новости в компании. В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

Ранее в пятницу Forbes сообщал, что "Яндекс" вел переговоры с "АвтоВАЗом" и китайскими производителями BAIC Group и Chery о поставках автомобилей для лизинговых компаний, с которыми работает "Яндекс Такси". Для обновления автопарка, согласно данным издания, компании ежегодно нужно 50 тысяч транспортных средств.

"Сейчас сервис "Яндекс Такси" и наши партнеры-таксопарки не испытывают острой нехватки автомобилей в сервисе, но компания действительно ведет переговоры с разными автопроизводителями — российскими и зарубежными, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы", — сказано в сообщении.

РИА Новости направило запрос в "АвтоВАЗ".