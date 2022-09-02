МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В России отметили тренд на рост популярности японских автомобилей, при стабильном курсе рубля осенью он сохранится, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2 процента

Ранее представитель Владивостокской таможни сообщал, что на российский рынок ввезли свыше 100 тысяч иномарок с начала года для личного пользования, что на 43% выше показателя 2021 года. Из-за роста импорта таможня усилила направление по оформлению автомобилей. В основном через Владивосток в Россию ввозят японские машины.

"Предложение по японским автомобилям увеличилось в среднем на 20% относительно прошлого года. Сейчас авто из Японии — это достойный аналог ушедшим с рынка или остановившим поставки брендам. На фоне дефицита новых машин спросом пользуются автомобили от 3 до 5 лет, на такие машины минимальная таможенная пошлина", — рассказала Погребец, добавив, что самыми популярными моделями стали Toyota Corolla Fielder, Toyota Prius и Honda Freed.

Эксперт отметила, что на фоне укрепления рубля оживился ввоз подержанных автомобилей из Японии. При сохранении текущего курса нацвалюты тренд на увеличение популярности японских авто сохранится, указала Погребец.