МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Японский производитель грузовой техники и автобусов Hino Motors отказался от плана строительства завода в Подмосковье на фоне сотрясающих компанию скандалов, передает телеканал NHK. В Японии заявили о важности решения России по "Сахалину — 2" для страны

Разрешение на строительство завода в подмосковных Химках было получено в 2018 году, а работы начались в 2019 году. Компания ожидала существенного роста спроса на грузовые автомобили на российском рынке, однако в связи с задержками строительства и проблемами в налогообложении, а также на фоне скандалов вокруг компании в Японии, компания приняла решение отказаться от строительства, отмечается в сообщении.

"При этом решение об отмене строительства напрямую не связано с ситуацией на Украине, а решение по экспорту грузовиков из Японии в Россию, который сейчас приостановлен, будет выноситься на основании оценок в будущем", — передает телеканал.

Компания Hino Motors в августе этого года оказалась в центре крупного скандала в Японии после того, как выяснилось о фальсификации данных о выбросах двигателей большетоннажных и малотоннажных грузовиков и автобусов. Производитель признал, что подобная практика велась с 2016 года, однако результаты независимого расследования показывают, что данные фальсифицировались еще с 2003 года. Руководство компании принесло извинения за свои действия.