МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мошенники стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, якобы специализирующиеся на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы, рассказали "Известиям" в центре экосистемной безопасности "Тинькофф". В Центробанке заявили, что мошенники могут вернуться к теме коронавируса

Как объяснили в банке, аферисты убеждают пользователей перевести аванс за доставку автомобиля из Японии, Казахстана или Китая, а после этого перестают выходить на связь, заблокировав клиента.

Данные платформы "Тинькофф Защита" свидетельствуют, что в июле-августе нынешнего года в Сети было зафиксировано свыше 400 мошеннических страниц по такой тематике. При этом число атак по схеме с перегоном и таможенным оформлением автомобиля с января выросло в четыре-пять раз, а "средний чек" украденной суммы достиг 300 тысяч рублей.

По словам руководителя центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Алексея Бакланова, из-за выгодных курсов йены, юаня и казахстанского тенге к рублю выросла популярность заказов и доставки машин из Японии, Китая и Казахстана.

"Поток машин, которые перегоняют из этих стран, вырос также из-за роста цен на новые авто и ухода некоторых брендов производителей из России", — отметил Бакланов.