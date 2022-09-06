МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе снизились на 62,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 41,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Ввоз автомобилей через Астраханскую таможню вырос в шесть раз в 2022 году

"Август 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,4%, или на 69 172 штуки, по сравнению с августом 2021 года, продажи составили 41 698 автомобилей", — отмечается в сообщении.

При этом за январь-август 2022 года продажи упали на 60,7%, до 410,5 тысячи штук.