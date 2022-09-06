МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Porsche откажется от своего дебюта на рынке акций только в случае возникновения острых геополитических проблем, в сравнении с которыми важность этого листинга отступит на второй план. Об этом заявил во вторник финдиректор бренда спортивных автомобилей. "Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд

"Никогда нельзя знать, что произойдет в плане геополитических вопросов, но в настоящий момент помешать потенциальному IPO могут только серьезные проблемы", — заявил журналистам Лутц Мешке. — В этом случае потенциальное IPO перестанет быть важной темой".

Комментируя решение Volkswagen запустить процесс IPO, о котором было объявлено в понедельник после многомесячных консультаций, гендиректор Volkswagen и Porsche Оливер Блюм заявил, что эта сделка может растопить лед на рынках капитала, испытывающих недостаток потенциальных инвестиций.

"На рынке много капитала, — отметил Блюм. — Мы думаем, что IPO Porsche может стать первой ласточкой".

Финансовый и операционный директор Volkswagen Арно Антлиц разделяет уверенность Блюма. Он также добавил, что, как надеется автопроизводитель, эта сделка даст ему дополнительную гибкость в вопросе о листинге своего подразделения аккумуляторов, которое, как он заявил в декабре, готовят к частичной продаже.

Кроме того, выделение этих двух компаний с помощью процедуры листинга упростит Блюму его задачу руководителя, хотя, по его словам, компании по-прежнему будут сотрудничать по проектам, требующим эффекта масштаба.