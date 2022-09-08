МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Haval, владеющий производственной площадкой в Тульской области, расширит свой модельный ряд в России, заявил вице-премьер — глава Минпромторга страны Денис Мантуров. "АвтоВАЗ" рассказал, когда возобновится выпуск Lada Largus

"Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей", — отметил он в интервью РИА Новости на ВЭФ-22.

По информации Минпромторга, Haval планирует локализовать производство в России на более, чем 80% через шесть лет.

Завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. На предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тысяч автомобилей в год. Производственный комплекс завода включает в себя цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.