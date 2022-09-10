МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Автомобилисты все чаще пренебрегают покупкой полисов ОСАГО, сообщают "Известия". Сборы страховщиков по ОСАГО выросли в первом полугодии

По данным издания, в ряде регионов страны — например, в Ингушетии и на Камчатке — доля автомобилей без полиса ОСАГО 60%.

"По нашим оценкам, до 25% автомобилистов в целом по стране ездят без ОСАГО", — рассказал директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахования" Денис Макаров. В качестве решения проблемы он предложил повысить штраф за езду без полиса.

В Российском союзе автостраховщиков попытались опровергнуть эти данные, отметив, что "среди зарегистрированных транспортных средств велико количество неэксплуатируемых, корректно оценить которое не представляется возможным".

Но в экспертном сообществе не разделяют позицию союза. Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, "конечно же, это не так: машины там эксплуатируются, но водители ездят на них без страховок".

Шапарин считает, что изменение отношения к ОСАГО со стороны автовладельцев объясняется постоянным ростом стоимости полиса, что вынуждает некоторых водителей отказываться от покупки и обходиться незначительными штрафами за езду без полиса.