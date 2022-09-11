МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. С 11 сентября в ценовых справочниках, по которым рассчитывается стоимость ремонтных работ по полисам ОСАГО, будут учитываться цены аналогов запчастей, если на рынке отсутствуют оригинальные детали, говорится в сообщении Банка России. Автомобилисты перестают приобретать страховые полисы ОСАГО

Как отмечается, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев, указанный подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо, в какой стране они были произведены.

На сегодняшний день в ситуации, когда оригинальную деталь невозможно найти на рынке, информация о ее цене не заносится в справочник. В связи с этим обстоятельством, отмечают в Центробанке, могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО.

Новый же подход дате возможность рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти.

Соответствующие изменения в методике определения размера расходов на ремонт зарегистрировало Минюст России.