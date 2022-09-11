МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Глава пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев напомнил в беседе с "КП", что осенью необходимо провести сезонное ТО автомобиля. Россиян предупредили о массовых обманах с перегоном авто из-за рубежа

Поскольку за летний период у многих возникает проблема засорения охлаждающих элементов радиатора автомобиля, то, как считает Красавцев, нужно провести мойку подкапотного пространства, ведь обычная мойка, по его словам, не поможет удалить "всевозможных мошек", залетевших за летний период под капот.

Также эксперт рекомендует заранее побеспокоиться о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля: "На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах".