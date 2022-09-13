МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Один из ведущих автоконцернов Японии Honda заявил о намерении достичь полной углеродной нейтральности и своей продукции, и самой деятельности корпорации к 2050 году, а до 2025 года представить 10 новых моделей электромотоциклов и электроскутеров. LG и Honda инвестировали в производство батарей для электромобилей в США

"До 2025 года мы планируем представить на мировом рынке более 10 моделей электрифицированных двухколесных транспортных средств. В течение пяти лет мы хотим реализовать 1 миллион штук, а к 2030 году довести объем продаж электромотоциклов, что составляет около 15% от общего объема, до 3,5 миллиона штук", — отмечается в пресс-релизе компании.

В документе также подчеркивается, что в течение 2040-х годов Honda намерена полностью отказаться от выпуска скутеров и мотоциклов с обычным двигателями и начать выпускать только электрифицированные модели.

"К 2050 году мы планируем достичь полной углеродной нейтральности не только всей продукции компании, но и корпоративной деятельности", — отмечается в пресс-релизе.

В апреле этого года компания сообщила, что представит 30 новых моделей электромобилей к 2030 году с общим объемом выпуска более 2 миллионов штук в год. Годом ранее Honda заявила о намерении к 2040 году перейти к продажам исключительно электромобилей или машин на топливных элементах.

В частности, в планах компании значилось, что автопроизводитель "будет добиваться повышения доли электромобилей на аккумуляторных или топливных элементах в общих продажах на ведущих рынках: до 40% к 2030 году, до 80% к 2035 году и затем по всему миру до 100% к 2040 году". Для реализации этих планов, согласно релизу, компания намерена инвестировать около 8 триллионов иен (примерно 63 миллиарда долларов) в течение ближайших 10 лет на проведение исследований и разработку новых батарей для электромобилей.

В конце 2020 года власти Японии объявили о планах по созданию фонда в размере двух триллионов иен (около 19,2 миллиарда долларов) с целью инвестирования в технологии в рамках плана по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, а также подтвердили намерение страны свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Ранее Япония планировала к 2050 году сократить выбросы углекислого газа до 80%.