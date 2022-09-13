МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Яндекс Драйв" пополнил свой автопарк в Санкт-Петербурге и Сочи китайскими автомобилями, всего в городах было выведено более 100 новых машин, сообщили в пресс-службе компании. "Ростех" разработал мобильное решение для поиска угнанных автомобилей

"Пользователям "Драйва" в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице пополнился кроссоверами Haval Jolion. Кроме того, как и анонсировалось ранее, в Сочи появляются Geely Coolray в комплектации Luxury. Всего в двух городах "Драйв" выводит более ста новых авто", — говорится в релизе.

В конце августа "Яндекс Драйв" уже объявлял о пополнении своего автопарка пятью новыми моделями китайских автомобилей, тогда было приобретено более 400 новых машин, среди которых Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro. В июле сервис сообщал о покупке 200 кроссоверов у китайского производителя автомобилей Geely Coolray.