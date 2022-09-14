МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Импорт автомобилей из Казахстана в Россию за восемь месяцев 2022 года вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 6,5 тысячи единиц, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "Яндекс Драйв" пополнил автопарк китайскими автомобилями

"Так, в 2022 году резко возросло количество автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию из Республики Казахстан. За 8 месяцев 2022 года в Россию ввезено более 6,5 тысячи автомобилей из Казахстана, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.", — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по "пониженным" и "нулевым" ставкам ввозных таможенных пошлин, несмотря на то, что в странах ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии — действует единое экономическое пространство, а в отношении большинства товаров применяются единые таможенные правила.

Это связано с обязательствами Казахстана, которые были приняты при его присоединении к ВТО. Одним из них является применение в отношении некоторых категорий автомобилей "пониженных" ставок ввозных таможенных пошлин. Такие транспортные средства являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС, а также передаче во владение, пользование или распоряжение лицам, постоянно проживающим в России.

Во избежание рисков физическим лицам, планирующим приобрести автомобиль в Казахстане, следует получить у продавца документы, подтверждающие, что этот автомобиль был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по "пониженной" ставке или с применением "таможенной льготы", уточняет ФТС.