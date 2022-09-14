МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ за восемь месяцев текущего года выросла на 22%, составив 2 миллиона 290 тысяч рублей, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Ввоз автомобилей в Россию из Казахстана вырос в 15 раз за восемь месяцев

"По итогам 8 месяцев 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 290 тыс рублей. Это на 22% больше, чем год назад, а по отношению к 2014 году она выросла на 129%", — отмечается в сообщении со ссылкой на исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова.

При этом в агентстве подчеркнули, что на данном этапе развития рынка можно вести речь о некой стабилизации цен. Основной их рост происходил в апреле, когда у россиян было понимание дефицита машин на рынке и желание купить автомобиль дешевле, чем он будет стоить завтра, но дальше в соответствии с ситуацией в автосалонах цены практически остановились.

В перспективе на средневзвешенную цену могут несколько повлиять китайские бренды (немного подняв ценники) и отечественная Lada, которая за счет количества на рынке, напротив, может их немного снизить, полагают эксперты.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов), уточнили в "Автостате".