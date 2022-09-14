МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Власти РФ начинают активную борьбу со схемами импорта в страну через Казахстан автомобилей с пониженным пошлинами — Федеральная таможенная служба (ФТС) будет выявлять и пресекать такие случаи совместно с МВД и Минпромторгом, сообщили РИА Новости в ФТС. Ввоз автомобилей в Россию из Казахстана вырос в 15 раз за восемь месяцев

"ФТС России инициирована работа совместно с МВД России и Минпромторгом России по выявлению и пресечению ввоза в Российскую Федерацию автомобилей, выпущенных в республике Казахстан, с уплатой ввозной таможенной пошлины по "пониженной" ставке, а также по постановке таких автомобилей на государственный учет в Российской Федерации", — сообщили в таможенной службе.

Количество автомобилей, ввозимых в Россию из Казахстана, по данным таможни, за восемь месяцев текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 15 раз – до 6,5 тысяч автомобилей. В ведомстве отказались уточнить, сколько из них было ввезено с нарушениями, ссылаясь на отсутствие этих данных. При этом в среду ФТС опубликовала сообщение, в котором напомнила о недопустимости ввоза в РФ автомобилей, выпущенных в Казахстане по "пониженным" и "нулевым" ставкам.

В большинстве случаев в Казахстане, как и России, применяется ставка ввозной таможенной пошлины на автомобили на уровне 15%, однако в отношение отдельных категорий автотранспорта существует практика применения таможенных льгот вплоть до обнуления пошлин. Льготы действуют только для граждан Казахстана, постоянно проживающих в этой стране, а ввезенный с такой льготой автотранспорт запрещено предавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в других странах ЕАЭС, в том числе в России.

При покупке автомобиля в Казахстане ФТС рекомендует россиянам получить у продавца документы, подтверждающие, что этот автомобиль был ввезен и выпущен в республике с полной уплатой ввозной пошлины.

До недавнего времени аналогичная проблема существовала при ввозе автомобилей через Армению: страна вступила в ЕАЭС, но уровень ввозных пошлин в течение переходного периода с 2014 до 2020 года был ниже, чем в России. В течение этого времени на российских дорогах появилось большое количество автотранспорта с армянскими номерами, которые ввозились и растормаживалась по этим льготным правилам. Проблема сошла на нет после того, как уровень пошлин в Армении был повышен до общего по союзу.