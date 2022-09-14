МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей класса люкс в России в августе упали на 82%, до 17 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "Вкусно – и точка" открыла первые рестораны на автозаправках

"В августе 2022 года россияне приобрели всего 17 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 82% меньше, чем за тот же период прошлого года (97 шт.)", — сообщили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

По данным агентства, в августе россияне приобрели семь новых автомобилей Rolls-Royce, по три — Bentley и Lamborghini, два Ferrari, по одному — Aurus и Maserati, не было куплено ни одного автомобиля бренда Aston Martin.

"При этом 11 из 17 суперкаров, то есть 65%, обрели прописку в Москве, два куплены в Республике Татарстан. Оставшиеся теперь пополнили парки в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл", — уточнили в "Автостате".

Эксперты также напомнили, что продажи новых люксовых машин в стране четвертый месяц подряд не превышают 20 штук. Если смотреть с начала года, то самая лучшая ситуация в данном сегменте рынка наблюдалась в феврале, когда за месяц было куплено 80 автомобилей класса люкс.

При этом совокупные продажи люксовых автомобилей за восемь месяцев сократились на 55%, до 273 штук. По итогам восьми месяцев в лидерах марочного рейтинга машины бренда Rolls-Royce, которые заняли около 30% доли рынка в данном сегменте (продан 81 автомобиль).