МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание нового семейства Lada и кроссовера на базе Lada Vesta, производство новинок запланировано на 2024-2025 годы, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Россия и Узбекистан планируют увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

"В Минпромторге России под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание совета директоров АО "АвтоВАЗ", на котором утвердили создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента "В" на глобальной платформе", — отмечается в сообщении.

В Минпромторге подчеркнули, что новые модели встанут на конвейер в 2024-2025 годах.