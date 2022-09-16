МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе в годовом выражении поднялись на 4,4% и составили 650 305 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Минпромторг анонсировал запуск производства авто нового семейства Lada

Рост показателя в августе стал первым после тринадцати месяцев непрерывного снижения, уточняется в сообщении, хотя он и оказался ниже допандемийного уровня. На крупнейших рынках продажи показали рост: в Германии показатель увеличился на 3%, во Франции — на 3,8%, в Италии — на 9,9%, в Испании — на 9,1%.

В июле продажи показали падение в ЕС на 10,4%, до 738 238 машин. В Германии снижение составило 12,9%, во Франции — 7,1%, в Италии — 0,8%, а в Испании — 12,5% в годовом выражении.

За первые восемь месяцев продажи в ЕС снизились на 11,9% в годовом выражении, до 5,997 миллиона. В Германии сокращение составило 9,8%, во Франции — 13,8%, в Италии — 18,4%, в Испании — 9,4%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе в августе новых автомобилей Volkswagen Group выросли на 7,9%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — на 10,6%, группы Renault — сократились на 7%. В июле продажи Volkswagen снизились в годовом выражении на 12,6%, Stellantis — на 9%, а вот Renault — показали рост на 0,7%. Данные по автомобилям Lada в релизе не приводятся.