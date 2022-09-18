МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2 процента

Топ-менеджер отметил, что совет директоров компании под председательством вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова поставил перед "АвтоВАЗом" задачу произвести порядка 500 тысяч автомобилей в 2023 году.

"Спрос будет", — сказал он, отвечая на вопрос о спросе на такой большой объем автомобилей бренда.

"На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600-650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам – миллиону. В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллионов автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны", — добавил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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