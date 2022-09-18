МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий, в частности, катафореза, это обеспечивает защиту от коррозии, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75,2 процента

"Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как "АвтоВАЗ" справляется с проблемой коррозии.

Соколов также уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла — которую дает автопроизводитель — 6 лет.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 10.00 мск.